В Орландо 4 детей, которых злоумышленник почти сутки удерживал в заложниках, погибли

Новости США. Четверо детей, которых днём 11 июня взял в заложники мужчина во Флориде, погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленник забаррикадировался с ними в квартире после того, как правоохранители прибыли на вызов о домашнем насилии. Он был вооружен огнестрелом. Он серьезно ранил одного из патрульных. Сотрудники спецназа пытались вести переговоры с мужчиной, однако, безуспешно.

Американские СМИ сообщают, что преступник покончил с собой.