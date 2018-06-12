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В Орландо 4 детей, которых злоумышленник почти сутки удерживал в заложниках, погибли

12 июня 2018 08:17
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Новости США. Четверо детей, которых днём 11 июня взял в заложники мужчина во Флориде, погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заложниках – дети от 1 до 12 лет. В американском Орландо мужчина удерживает в квартире четверых детей

В Орландо 4 детей, которых злоумышленник почти сутки удерживал в заложниках, погибли-1

Злоумышленник забаррикадировался с ними в квартире после того, как правоохранители прибыли на вызов о домашнем насилии. Он был вооружен огнестрелом. Он серьезно ранил одного из патрульных. Сотрудники спецназа пытались вести переговоры с мужчиной, однако, безуспешно.

Американские СМИ сообщают, что преступник покончил с собой.

# Гибель детей # Фотофакт

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