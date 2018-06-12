В Швеции прошли похороны диджея Avicii спустя почти 2 месяца после смерти

Новости Швеции. Похороны всемирноизвестного диджея Avicii прошли в Стокгольме.

Об этом сообщает Daily Mail. На церемонии, которая проходила в родном городе Avicii, присутствовали только семья и близкие друзья музыканта. Похороны прошли спустя почти два месяца после смерти артиста.

Напомним, что известного диджея нашли мертвым 20 апреля в Омане. Avicii было 28 лет. Причина смерти не разглашается. Некоторые источники сообщают, что у артиста были проблемы со здоровьем.

Для музыкального мира смерть Avicii стала неожиданностью.