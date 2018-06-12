Прогулочный катамаран столкнулся с баржей на Волге: погибли не менее 10 человек

Новости России. Трагедия на Волге. При столкновении катамарана с баржей погибли не менее 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди жертв – шесть женщин и четверо мужчин, судьба ещё одного неизвестна. Как сообщил губернатора Волгоградской области, всего на борту судов находились 28 человек. Водолазы обнаружили тела девяти из них, одну из женщины нашли сразу после аварии. 12-местный прогулочный катамаран столкнулся с баржей на Волге в 250-ти метрах от берега накануне вечером.

На борту отдыхали молодые люди, которые были нетрезвы. Поисковые работы продолжаются, известно о пяти спасенных. На месте происшествия работают около полутора тысяч спасателей.