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В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров метро

08 мая 2025 07:57
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Чрезвычайное происшествие в Японии. В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров метро-2

Ранены два человека, по данным медиков, их жизни вне опасности. Как рассказали очевидцы, неизвестный внезапно достал нож и попытался нанести удары по людям, стоящим на платформе. Затем он зашел в вагон поезда и напал на пассажиров, однако был остановлен свидетелями происшествия. Они удерживали его до приезда полиции. Личность и мотивы нападавшего выясняются. 

# Япония # Нападение

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