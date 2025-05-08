Чрезвычайное происшествие в Японии. В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранены два человека, по данным медиков, их жизни вне опасности. Как рассказали очевидцы, неизвестный внезапно достал нож и попытался нанести удары по людям, стоящим на платформе. Затем он зашел в вагон поезда и напал на пассажиров, однако был остановлен свидетелями происшествия. Они удерживали его до приезда полиции. Личность и мотивы нападавшего выясняются.