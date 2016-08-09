Американский школьник Ахмед Мохаммед, которого арестовали в 2015 году, решился подать в суд на администрацию

Новости США. Американский подросток подал в суд на родную школу и городскую управу Далласа: он обвиняет их в дискриминации по религиозному признаку и намерен отсудить компенсацию в несколько миллионов долларов.

В 2015 году юного робототехника внезапно арестовала полиция. Он принёс в школу чемоданчик с платами и проводами, чтобы собрать на уроке труда электронные часы. Кто-то донёс, и юный техник провел несколько дней в заключении по подозрению в подготовке теракта.

Он обвиняет своих обидчиков в так называемом «профайлинге» – в презумпции виновности на основании принадлежности к религиозной группе.

Сам юный Мухаммед прославился на всю Америку, стал знаменем движения за эмансипацию мусульман и даже встречался с Бараком Обамой. С некоторым опозданием, он решил, впрочем, что и денежная компенсация за обиды ему не помешает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.