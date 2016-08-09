Австралийские эксперты установили причину крушения лайнера MH470

Новости Австралии. Австралийские эксперты в области авиационной безопасности заявили, что ими установлена причина гибели лайнера MH470, пропавшего 2 года тому назад. Это утверждение тем более удивительно, что сам самолёт до сих пор не найден. Время от времени обнаруживаются лишь его обломки в разных концах Индийского океана.

Тем не менее, австралийцы настаивают на том, что им удалось установить истину: самолёт в последние мгновения своего существования нёсся со скоростью в несколько раз выше крейсерской. Фактически, он врезался в воду, свободно падая с большой высоты.

При этом у него горели двигатели.

Австралийцы уверяют, что такая реконструкция стала возможна на основании анализа последних автоматических сигналов, полученных с MH470 службой слежения. По всем приметам, лайнер рухнул в южной части индийского океана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.