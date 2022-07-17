В Греции потерпел крушение украинский грузовой самолёт Ан-12

По предварительной информации, на борту были восемь членов экипажа. Пилот проинформировал об отказе двигателя, получил разрешение на аварийную посадку. Позже самолет стал терять высоту и упал в кукурузное поле. Были слышны взрывы. Представитель Службы гражданской защиты Греции предположил, что на борту находились боеприпасы.