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В Греции потерпел крушение украинский грузовой самолёт Ан-12

17 июля 2022 09:00
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Украинский грузовой самолет Ан-12 потерпел крушение на востоке Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Греции потерпел крушение украинский грузовой самолёт Ан-12-1

По предварительной информации, на борту были восемь членов экипажа. Пилот проинформировал об отказе двигателя, получил разрешение на аварийную посадку. Позже самолет стал терять высоту и упал в кукурузное поле. Были слышны взрывы. Представитель Службы гражданской защиты Греции предположил, что на борту находились боеприпасы.  

# Крушение # Фотофакт

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