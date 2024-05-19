В Тель-Авиве тысячи людей вышли на протесты, призывая Нетаньяху уйти в отставку

В Израиле с новой силой вспыхнули антиправительственные выступления. Тысячи людей вышли на улицы Тель-Авива, призывая премьера Нетаньяху уйти в отставку и провести досрочные выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Израиле с новой силой вспыхнули антиправительственные выступления. Тысячи людей вышли на улицы Тель-Авива, призывая премьера Нетаньяху уйти в отставку и провести досрочные выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Израильтяне считают, что именно он виновен в том, что захваченные ХАМАС заложники до сих пор находятся в плену, так как глава правительства отказывается вести переговоры с руководством движения об их освобождении. Кроме того, по мнению протестующих, у Нетаньяху нет плана окончания войны, длящейся уже 7 месяцев и в которой каждый день гибнут сотни израильтян и палестинцев.
Мирная акция протеста закончилась жесткими столкновениями с усиленными нарядами полиции, которые применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ.