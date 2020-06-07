В Тель-Авиве протестуют против аннексии западного берега Иордана

Новости Израиля. В Тель-Авиве прошла акция протеста против плана Израиля аннексировать часть территории западного берега Иордана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи людей заблокировали улицы города. Для разгона протестующих полиции пришлось применить силу.

В январе президент США и премьер-министр Израиля представили план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Согласно ему Иерусалим признавался столицей Израиля, а еврейское государство получало возможность распространить свой суверенитет на Иорданскую долину.