Китай сделает вакцину от коронавируса доступной для всех

Новости мира. Китай планирует сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру. Об этом сообщил министр науки и техники КНР Ван Чжиган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Китай планирует сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру. Об этом сообщил министр науки и техники КНР Ван Чжиган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, Китай выполнит свои обязательства, о которых заявил председатель страны Си Цзиньпин в ходе сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
В КНР активно проводятся испытания вакцин от COVID-19. При этом приоритет отдается таким параметрам как безопасность, эффективность и доступность. Напомним, в мае Китай уже провёл на добровольцах успешные испытания пяти различных вакцин. Разработки были признаны безопасными.