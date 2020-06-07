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Китай сделает вакцину от коронавируса доступной для всех

07 июня 2020 12:13
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Новости мира. Китай планирует сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру. Об этом сообщил министр науки и техники КНР Ван Чжиган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай сделает вакцину от коронавируса доступной для всех-1

По его словам, Китай выполнит свои обязательства, о которых заявил председатель страны Си Цзиньпин в ходе сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Китай сделает вакцину от коронавируса доступной для всех-4

В КНР активно проводятся испытания вакцин от COVID-19. При этом приоритет отдается таким параметрам как безопасность, эффективность и доступность. Напомним, в мае Китай уже провёл на добровольцах успешные испытания пяти различных вакцин. Разработки были признаны безопасными.

# Коронавирус # Ван Чжиган # Си Цзиньпин # Фотофакт

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