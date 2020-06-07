Китай сделает вакцину от коронавируса доступной для всех

Новости мира. Китай планирует сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру. Об этом сообщил министр науки и техники КНР Ван Чжиган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, Китай выполнит свои обязательства, о которых заявил председатель страны Си Цзиньпин в ходе сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.