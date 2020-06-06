Власти Миннеаполиса решили запретить полицейским применять удушающие захваты

И это несмотря на то, что протесты в Соединенных Штатах стали значительно спокойнее. Если 4 июня было задействовано около 32 тысяч представителей этой службы, то сейчас их уже более 40 тысяч. Возможно, это связано с ограничениями, которые вводят для полицейских.