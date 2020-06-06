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Власти Миннеаполиса решили запретить полицейским применять удушающие захваты

06 июня 2020 20:22
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Новости США. Власти США наращивают присутствие Национальной гвардии в городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Миннеаполиса решили запретить полицейским применять удушающие захваты-1

И это несмотря на то, что протесты в Соединенных Штатах стали значительно спокойнее. Если 4 июня было задействовано около 32 тысяч представителей этой службы, то сейчас их уже более 40 тысяч. Возможно, это связано с ограничениями, которые вводят для полицейских.

Власти Миннеаполиса решили запретить полицейским применять удушающие захваты-4

Так, городской совет Миннеаполиса решил запретить правоохранителям применять удушающие захваты. Новые нормы еще должен одобрить суд, но инициативу подхватили власти других штатов. Так, губернатор Калифорнии, помимо запрета на сам удушающий захват, распорядился прекратить и обучение такому приему в полицейских академиях.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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