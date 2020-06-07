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Нацгвардию могут начать выводить из Вашингтона

07 июня 2020 12:26
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Новости США. В США бойцов Нацгвардии могут начать выводить из Вашингтона уже 8 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацгвардию могут начать выводить из Вашингтона-1

Они были направлены в столицу из 11 штатов для поддержания порядка из-за протестов, возникших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В помощь коллегам из столичной Национальной гвардии в Вашингтон прибыли почти 4 000 бойцов.

Нацгвардию могут начать выводить из Вашингтона-4

Но протесты постепенно становятся мирными, поэтому войска могут отправиться в места привычной дислокации.

# Массовые беспорядки # Джордж Флойд # Фотофакт

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