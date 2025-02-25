В Техасе разбился небольшой самолёт – жертв нет

Он рухнул на поле недалеко от частного дома и загорелся. Обошлось без жертв и разрушений. Находившиеся на борту пилот и пассажир смогли выбраться из салона до прибытия спасателей. По словам медиков, жизням людей ничего не угрожает. Расследованием причин инцидента занимаются Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте.