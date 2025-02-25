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В Техасе разбился небольшой самолёт – жертв нет

25 февраля 2025 06:34
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Новое авиапроисшествие в США. В Техасе разбился небольшой самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе разбился небольшой самолёт – жертв нет-2

Он рухнул на поле недалеко от частного дома и загорелся. Обошлось без жертв и разрушений. Находившиеся на борту пилот и пассажир смогли выбраться из салона до прибытия спасателей. По словам медиков, жизням людей ничего не угрожает. Расследованием причин инцидента занимаются Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте.

# Новости США # США # Самолет

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