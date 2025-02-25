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В США уволят около 2 тысяч сотрудников USAID

25 февраля 2025 06:22
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Администрация Дональда Трампа приступила к масштабным увольнениям персонала уже скандально известного Агентства по международному развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США уволят около 2 тысяч сотрудников USAID-2

Всех сотрудников USAID отправят в оплачиваемый отпуск, одновременно проведут массовое сокращение должностей. В ближайшее время работы лишатся около 2 000 человек. Ранее в Белом доме Агентство назвали преступной организацией и пообещали тщательно проверить его деятельность. USAID подозревают в трате бюджетных средств, а это сотни миллиардов долларов, которые вложили в том числе в поддержку цветных революций.

# Международная политика # США # Новости США

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