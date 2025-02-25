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В Италии забастовка пилотов нарушила авиасообщение

25 февраля 2025 06:33
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В Италии сотни самолетов остались на земле, десятки тысяч человек застряли в аэропортах из-за массовой отмены рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии забастовка пилотов нарушила авиасообщение-2

Причиной стала забастовка пилотов одной из авиакомпаний. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. В профсоюзе заявили, что это предупредительная стачка. Если переговоры с работодателем не увенчаются успехом, следующие, более масштабные акции протеста пройдут летом, в период массовых отпусков. Несмотря на то, что забастовка завершилась накануне, задержки в вылетах и прилетах есть до сих пор.

# Международная политика # Новости Италии

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