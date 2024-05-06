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В Техасе объявлен режим ЧП из-за наводнений

06 мая 2024 08:10
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На большей части американского штата Техас объявлено чрезвычайное положение. Проливные дожди, которые не прекращаются несколько дней, вызвали масштабные наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе объявлен режим ЧП из-за наводнений-1

В зоне бедствия и самый большой город штата Хьюстон. В некоторых районах вода поднялась до крыш одноэтажных домов. В школах отменены занятия, на дорогах многокилометровые пробки. Спасатели эвакуировали более сотни человек. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ливни продолжатся.

# Природные катаклизмы # Новости США

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