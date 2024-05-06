В Техасе объявлен режим ЧП из-за наводнений

На большей части американского штата Техас объявлено чрезвычайное положение. Проливные дожди, которые не прекращаются несколько дней, вызвали масштабные наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне бедствия и самый большой город штата Хьюстон. В некоторых районах вода поднялась до крыш одноэтажных домов. В школах отменены занятия, на дорогах многокилометровые пробки. Спасатели эвакуировали более сотни человек. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ливни продолжатся.