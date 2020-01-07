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Из-за сильных снегопадов на дорогах Анкары хаос, а в Афинах отменили десятки авиарейсов

07 января 2020 17:53
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Грецию и Турцию накрыли аномальные снегопады. В Стамбуле из-за непогоды за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильных снегопадов на дорогах Анкары хаос, а в Афинах отменили десятки авиарейсов-1

Из-за сильных снегопадов на дорогах Анкары хаос, а в Афинах отменили десятки авиарейсов-3

Из-за сильных снегопадов на дорогах Анкары хаос, а в Афинах отменили десятки авиарейсов-5

Из-за сильных снегопадов на дорогах Анкары хаос, а в Афинах отменили десятки авиарейсов-7

Из-за сильных снегопадов на дорогах Анкары хаос, а в Афинах отменили десятки авиарейсов-9

Всех пассажиров, находившихся на борту, успешно эвакуировали. Обошлось без пострадавших. После этого полеты аэропорту были временно приостановлены.

На обледеневших дорогах Анкары настоящий хаос. Не ожидавшие снегопадов автомобилисты не успели сменить резину на зимнюю. В результате неуправляемые машины скользили по дорогам и таранили другие авто. Некоторые водители и пассажиры на ходу выпрыгивали из салонов.

Из-за сильных снегопадов на дорогах Анкары хаос, а в Афинах отменили десятки авиарейсов-12

Из-за сильных снегопадов на дорогах Анкары хаос, а в Афинах отменили десятки авиарейсов-14

Шторм, который пришел со стороны Эгейского моря в Грецию, серьезно нарушил паромное сообщение. В аэропорту Афин задержаны или отменены десятки авиарейсов. На дорогах также сложилась сложная ситуация из-за снега и дождя.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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