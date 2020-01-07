Из-за сильных снегопадов на дорогах Анкары хаос, а в Афинах отменили десятки авиарейсов

Грецию и Турцию накрыли аномальные снегопады. В Стамбуле из-за непогоды за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всех пассажиров, находившихся на борту, успешно эвакуировали. Обошлось без пострадавших. После этого полеты аэропорту были временно приостановлены.

На обледеневших дорогах Анкары настоящий хаос. Не ожидавшие снегопадов автомобилисты не успели сменить резину на зимнюю. В результате неуправляемые машины скользили по дорогам и таранили другие авто. Некоторые водители и пассажиры на ходу выпрыгивали из салонов.