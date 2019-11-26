Двухлетний мальчик погиб при обрушении ледяной скульптуры на рождественской ярмарке

Новости Люксембурга. Трагическая случайность: ледяная скульптура упала на ребенка на рождественской ярмарке в Люксембурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло на площади Гийома II. Установленная для украшения ледяная статуя рухнула в тот момент, когда возле нее проходил двухлетний мальчик. Оперативно прибывшие к месту происшествия медики сделали все возможное для поддержания жизни ребенка, однако реанимационные действия не дали результатов. Малыш скончался по дороге в больницу.

По факту происшествия ведется расследование. Вероятнее всего, статуя начала таять из-за плюсовой температуры, что и привело к обрушению.