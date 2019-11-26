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Двухлетний мальчик погиб при обрушении ледяной скульптуры на рождественской ярмарке

26 ноября 2019 08:17
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Новости Люксембурга. Трагическая случайность: ледяная скульптура упала на ребенка на рождественской ярмарке в Люксембурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двухлетний мальчик погиб при обрушении ледяной скульптуры на рождественской ярмарке -1

ЧП произошло на площади Гийома II. Установленная для украшения ледяная статуя рухнула в тот момент, когда возле нее проходил двухлетний мальчик. Оперативно прибывшие к месту происшествия медики сделали все возможное для поддержания жизни ребенка, однако реанимационные действия не дали результатов. Малыш скончался по дороге в больницу.

По факту происшествия ведется расследование. Вероятнее всего, статуя начала таять из-за плюсовой температуры, что и привело к обрушению.

Двухлетний мальчик погиб при обрушении ледяной скульптуры на рождественской ярмарке -4

Двухлетний мальчик погиб при обрушении ледяной скульптуры на рождественской ярмарке -6

# Несчастный случай # Фотофакт

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