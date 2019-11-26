В Албании из-за мощного землетрясения разрушены несколько жилых домов, есть погибшие

Новости Албании. Сотни человек пострадали в результате мощного землетрясения в Албании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается о пяти погибших.

Толчки магнитудой 6.4 наблюдались недалеко от Тираны. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. В результате природного катаклизма разрушены несколько жилых домов и административных зданий.

К местам обрушений направлены бригады медиков, пожарные и военные. Не исключено, что под завалами могут находиться люди.