Прямой эфир

В Албании из-за мощного землетрясения разрушены несколько жилых домов, есть погибшие

26 ноября 2019 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Албании. Сотни человек пострадали в результате мощного землетрясения в Албании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается о пяти погибших.

В Албании из-за мощного землетрясения разрушены несколько жилых домов, есть погибшие-1

Толчки магнитудой 6.4 наблюдались недалеко от Тираны. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. В результате природного катаклизма разрушены несколько жилых домов и административных зданий.

К местам обрушений направлены бригады медиков, пожарные и военные. Не исключено, что под завалами могут находиться люди.

В Албании из-за мощного землетрясения разрушены несколько жилых домов, есть погибшие-4

В Албании из-за мощного землетрясения разрушены несколько жилых домов, есть погибшие-6

# Землетрясение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В школе в Нижегородской области более 40 человек отравились газом
25 ноября 2019 14:58

В школе в Нижегородской области более 40 человек отравились газом

Рождественскую иллюминацию торжественно включили на Елисейских полях в Париже
25 ноября 2019 12:31

Рождественскую иллюминацию торжественно включили на Елисейских полях в Париже

Действующий глава Румынии Клаус Йоханнис переизбран на президентских выборах
25 ноября 2019 09:06

Действующий глава Румынии Клаус Йоханнис переизбран на президентских выборах