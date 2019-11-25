Прямой эфир

В школе в Нижегородской области более 40 человек отравились газом

25 ноября 2019 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Массовое отравление произошло в одной из школ Нижегородской области России. Речь идет об учебном заведении, расположенном в селе Вад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В школе в Нижегородской области более 40 человек отравились газом-1

В больницу попали более 40 человек. Большинство пострадавших – дети. По предварительным данным, ученики и преподаватели отравились выбросами одоранта с расположенной неподалеку газораспределительной станции.

Занятия в школе временно прекращены. На месте происшествия работают специалисты.

# Массовое отравление # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рождественскую иллюминацию торжественно включили на Елисейских полях в Париже
25 ноября 2019 12:31

Рождественскую иллюминацию торжественно включили на Елисейских полях в Париже

Действующий глава Румынии Клаус Йоханнис переизбран на президентских выборах
25 ноября 2019 09:06

Действующий глава Румынии Клаус Йоханнис переизбран на президентских выборах

В Испании задержали подлодку с 3 тоннами кокаина на борту
25 ноября 2019 09:04

В Испании задержали подлодку с 3 тоннами кокаина на борту