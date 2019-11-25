В школе в Нижегородской области более 40 человек отравились газом

Новости России. Массовое отравление произошло в одной из школ Нижегородской области России. Речь идет об учебном заведении, расположенном в селе Вад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Массовое отравление произошло в одной из школ Нижегородской области России. Речь идет об учебном заведении, расположенном в селе Вад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В больницу попали более 40 человек. Большинство пострадавших – дети. По предварительным данным, ученики и преподаватели отравились выбросами одоранта с расположенной неподалеку газораспределительной станции.
Занятия в школе временно прекращены. На месте происшествия работают специалисты.