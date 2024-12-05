Власти Грузии начали предпринимать меры для восстановления спокойствия и предупреждения протестных акций, которые заканчиваются актами вандализма. Так, в Тбилиси полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в МВД, они прошли в рамках расследования уголовного дела об «организации группового насилия, участие в нем или призывы к насильственным действиям».

В ходе осмотра были изъяты каски, респираторы и противогазы, большое количество пиротехники, рации, а также многочисленные коктейли Молотова. Задержаны семь человек, которых подозревают в экстремизме. Все это подтверждает ранее сделанные заявления властей о причастности оппозиции к организации массовых беспорядков в стране. Именно они по поручению и за деньги западных кураторов пытаются раскачать ситуацию в стране. Напомним, волна протестов началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра о переносе начала переговоров о членстве страны в ЕС.