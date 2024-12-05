Прямой эфир

В Тбилиси полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий

05 декабря 2024 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Власти Грузии начали предпринимать меры для восстановления спокойствия и предупреждения протестных акций, которые заканчиваются актами вандализма. Так, в Тбилиси полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в МВД, они прошли в рамках расследования уголовного дела об «организации группового насилия, участие в нем или призывы к насильственным действиям».

В Тбилиси полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий-2

В ходе осмотра были изъяты каски, респираторы и противогазы, большое количество пиротехники, рации, а также многочисленные коктейли Молотова. Задержаны семь человек, которых подозревают в экстремизме. Все это подтверждает ранее сделанные заявления властей о причастности оппозиции к организации массовых беспорядков в стране. Именно они по поручению и за деньги западных кураторов пытаются раскачать ситуацию в стране. Напомним, волна протестов началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра о переносе начала переговоров о членстве страны в ЕС.

# Новости Грузии

Другие новости рубрики

Все новости
В Ванкувере неизвестный напал с ножом на людей – есть пострадавшие
05 декабря 2024 07:37

В Ванкувере неизвестный напал с ножом на людей – есть пострадавшие

В Швейцарии ужесточили правила приёма украинских переселенцев
05 декабря 2024 07:36

В Швейцарии ужесточили правила приёма украинских переселенцев

В Эстонии в несколько раз повысили тарифы на медицинские услуги
05 декабря 2024 07:33

В Эстонии в несколько раз повысили тарифы на медицинские услуги