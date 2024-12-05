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В Эстонии в несколько раз повысили тарифы на медицинские услуги

05 декабря 2024 07:33
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В Эстонии в несколько раз повысили тарифы на медицинские услуги. Теперь прием у врача обойдется в 20 евро или около 70 белорусских рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии в несколько раз повысили тарифы на медицинские услуги-2

Вдвое увеличена и цена за койко-место в больнице. Вместо 2,5 – 5 евро в сутки. Любопытно, что подорожание – способ разгрузить поликлиники. Власти надеются таким образом решить проблему доступности медицинских услуг. Ведь сейчас, чтобы попасть к специалисту на прием, сначала придется накопить денег. Формально очереди наверняка станут меньше, но вот проблемы со здоровьем у малообеспеченных граждан только усугубятся, ведь люди будут вынуждены отказывать себе в осмотре и лечении из-за стоимости процедур.

# Медицина # Новости Эстонии

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