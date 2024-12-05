В Ванкувере неизвестный напал с ножом на людей – есть пострадавшие

В канадском Ванкувере неизвестный напал с ножом на людей, стоявших на остановке. Как минимум два человека получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспользовавшись возникшей паникой, преступник скрылся. Вычислить нападавшего полиции удалось благодаря записям камер видеонаблюдения. Мужчина укрылся в одном из ближайших магазинов. Все попытки уговорить его сдаться ни к чему не привели. При попытке ареста злоумышленник оказал сопротивление. Правоохранителям пришлось применить оружие – правонарушителя ликвидировали. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и мотивы преступления.