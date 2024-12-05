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В Швейцарии ужесточили правила приёма украинских переселенцев

05 декабря 2024 07:36
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В Швейцарии ужесточили правила приема украинских переселенцев. Решение принял парламент страны. Теперь получить статус беженца станет труднее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии ужесточили правила приёма украинских переселенцев-2

Он будет доступен только тем гражданам «незалежнай», которые прибыли с охваченных боями территорий или из тех городов, которые не находятся под контролем Киева. За данное решение проголосовали 96 депутатов, 87 выступили против. Большинство политиков посчитали, что – цитата – нормальная жизнь в украинских регионах не является основанием для предоставления людям статуса беженца в Швейцарии. Напомним, что ранее аналогичным образом поступили и в Норвегии.

# Международная политика

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