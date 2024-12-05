В Швейцарии ужесточили правила приёма украинских переселенцев

В Швейцарии ужесточили правила приема украинских переселенцев. Решение принял парламент страны. Теперь получить статус беженца станет труднее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Швейцарии ужесточили правила приема украинских переселенцев. Решение принял парламент страны. Теперь получить статус беженца станет труднее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он будет доступен только тем гражданам «незалежнай», которые прибыли с охваченных боями территорий или из тех городов, которые не находятся под контролем Киева. За данное решение проголосовали 96 депутатов, 87 выступили против. Большинство политиков посчитали, что – цитата – нормальная жизнь в украинских регионах не является основанием для предоставления людям статуса беженца в Швейцарии. Напомним, что ранее аналогичным образом поступили и в Норвегии.