В Швейцарии ужесточили правила приёма украинских переселенцев

Он будет доступен только тем гражданам «незалежнай», которые прибыли с охваченных боями территорий или из тех городов, которые не находятся под контролем Киева. За данное решение проголосовали 96 депутатов, 87 выступили против. Большинство политиков посчитали, что – цитата – нормальная жизнь в украинских регионах не является основанием для предоставления людям статуса беженца в Швейцарии. Напомним, что ранее аналогичным образом поступили и в Норвегии.