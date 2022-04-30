В еврозоне инфляция достигла 7,5%. Тяжелее всего Греции

В еврозоне снижается экономическая активность. ВВП стран, использующих единую европейскую валюту, неуклонно падает. Таковы данные отчета, который представил Евростат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной этой ситуации эксперты назвали украинский кризис. Из-за него нарушилась цепочка поставок, а подорожание энергоносителей вызвало всеобщий спад производства. За два месяца цены на газ в ЕС взлетели на 38 %. Падение экономики отмечено в Италии и даже в благополучной Швеции. С трудом остановила снижение ВВП Франция. Но экономисты убеждены, что это ненадолго.