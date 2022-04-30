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В еврозоне инфляция достигла 7,5%. Тяжелее всего Греции

30 апреля 2022 07:56
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В еврозоне снижается экономическая активность. ВВП стран, использующих единую европейскую валюту, неуклонно падает. Таковы данные отчета, который представил Евростат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В еврозоне инфляция достигла 7,5%. Тяжелее всего Греции-1

Причиной этой ситуации эксперты назвали украинский кризис. Из-за него нарушилась цепочка поставок, а подорожание энергоносителей вызвало всеобщий спад производства. За два месяца цены на газ в ЕС взлетели на 38 %. Падение экономики отмечено в Италии и даже в благополучной Швеции. С трудом остановила снижение ВВП Франция. Но экономисты убеждены, что это ненадолго.  

В еврозоне инфляция достигла 7,5%. Тяжелее всего Греции-4

Общая инфляция в еврозоне достигла рекордных 7,5 %. Самой проблемной страной в списке Евростата оказалась Греция. Там рост цен побил 27-летний рекорд, достигнув почти 10 %. И, по мнению аналитиков, пик инфляции еще не достигнут. А значит еврозону ожидают более трудные времена.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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