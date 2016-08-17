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В Тайване во время учений в реку упал танк: трое членов экипажа погибли

17 августа 2016 08:42
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Новости Тайваня. На Тайване случился трагический инцидент. Во время учений местной армии с моста рухнул в реку тяжёлый танк. Практически весь его экипаж погиб: из четверых танкистов вызволить удалось лишь одного.

В связи с этим трагическим происшествием начато расследование, однако предварительные его результаты уже известны. Машина абсолютно исправна, мост тоже, а значит виновниками инцидента являются механик водитель и командир экипажа.

На ход учений, которые проводятся на всей территории Тайваня, эта трагедия никак не повлияет, заявили военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария

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