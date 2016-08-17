В аварии у греческого острова Эгина погиб 9-летний ребёнок

Новости Греции. Стали, наконец, известны подробности инцидента на море, который имел место 16 августа у берегов греческого острова Эгина. Число погибших там составило четыре человека, серьезно раненых оказалось пятеро.

21 пассажир пострадавшего прогулочного судна был благополучно спасён.

Среди жертв – 9-летний ребёнок.

Виновником трагедии оказался кормчий моторной лодки, который умудрился на полном ходу врезаться в небольшой экскурсионный кораблик, совершавший каботажное плавание в окрестностях Эгины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.