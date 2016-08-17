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В Польше будут сажать на 3 года за выражение «польские лагеря смерти»

17 августа 2016 08:32
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Новости Польши. В Польше принят закон, который предполагает наказание в три года тюремного заключения за использования оборота «польские концлагеря». Предполагается, что такое словоупотребление вызывает путаницу и заставляет думать, будто за массовые убийства времён войны ответственны не нацисты, а поляки.

Пока не вполне понятно, каким образом предполагается применять эту юридическую новацию. К примеру, в последний раз о «польских лагерях смерти» заявил Барак Обама.

Насколько вероятно применение закона к американскому президенту?

С другой стороны, неточное применение прилагательных водится и за представителями официальной Варшавы. Министр иностранных дел страны говорит об «украинских фронтах» Второй мировой как об укомплектованных одними украинцами, хотя речь идет о топографической привязке.

В любом случае, Польша остается страной, в которой историческая память наиболее активно защищается и формируется с применением уголовных наказаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Необычное

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