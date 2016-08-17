Саудовская Аравия нанесла авиаудар по столице Йемена: погибли 9 человек

Новости Йемена. В Йемене – очередное обострение военного конфликта, жертвами которого теперь становятся мирные граждане.

Утром в результате нового авиаудара Коалиции во главе с Саудовской Аравией в йеменской столице Сане погибли 9 человек.

В последние несколько дней жертвами подобных атак уже стали 50 школьников и 14 пациентов одной из местных больниц. С требованием расследования ударов по гражданским объектам выступила Организация Объединенных наций и Евросоюз.

В свою очередь, повстанцы-хуситы выпустили несколько артиллерийских залпов по территории Саудовской Аравии. В результате убиты 9 граждан королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.