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В Таиланде взорвался двигатель пассажирской лодки - пострадали 67 человек

05 марта 2016 10:53
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Новости Таиланда. 67 человек пострадали в столице Таиланда. Там взорвался двигатель пассажирской лодки, которая курсировала по одному из каналов Бангкока.

Взрыв произошел, когда судно остановилось у пирса. Перед этим, по словам очевидцев, со стороны кормы лодки, где расположен мотор, начал идти сильный дым.

Все пострадавшие госпитализированы. Двое из них в критическом состоянии.

Причина случившегося сейчас устанавливается. По предварительной версии, речь идет о неисправности двигателя, работавшего на сжиженном газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв

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