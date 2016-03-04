Литва планирует закрыть границу с Беларусью?

Новости Литвы. Литва заявила о готовности защищать внешние границы Евросоюза от наплыва мигрантов. Один из вариантов решить проблему – закрыть восточные границы страны. То есть с Беларусью. Такая информация сегодня просочилась в СМИ.

В белорусском Государственном пограничном комитете заявление считают «вырванным из контекста», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

В данном случае, здесь информация вырывается из контекста. Скорее всего обсуждались вопросы возможных каких-то проблем. Но с точки зрения реальной ситуации, в Республике Беларусь существует достаточно плотный миграционный контроль. На границе достаточно плотно силы стоят, особенно в направлении Литвы. Поэтому говорить о каком-то закрытии границы – это просто рассуждения. Что бы получить такие неконтролируемые миграционные потоки, нужны определенные условия, обстоятельства.