Дорожную карту урегулирования конфликта в Сирии поддержали европейские лидеры

Новости Сирии. Европейские лидеры поддержали дорожную карту урегулирования конфликта в Сирии. Также главы Великобритании, Германии, России и Франции в телефонном разговоре решили сообща помочь стране решить гуманитарные проблемы.

Политики считают, что обязательство по сохранению режима перемирия в Сирии должно соблюдаться всеми сторонами конфликта безоговорочно. А это, согласно плану мирного урегулирования, даст возможность провести в стране парламентские выборы.

Напомним, режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в ночь на 27 февраля. Однако периодически приходят сообщения о случаях его нарушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Минске в посольстве Сирии в нашей стране собралась диаспора арабской республики, чтобы поддержать мирные договорённости. Здесь надеются на скорейшее восстановление безопасности и стабильности в своей стране.

Бассам Али Абд аль-Маджид, Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь:

Мы знаем, что Беларусь сыграла очень важную роль и внесла большой вклад в урегулирование украинского вопроса. Белорусское руководство играло важную роль в решение конфликта. Мы будем очень приветствовать, если Беларусь сможет участвовать и в урегулировании военного конфликта в Сирии.