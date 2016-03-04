Очередная атака на турецких полицейских: от взрыва авто двое погибли, 35 - пострадали

Новости Турции. Вторая за неделю атака на полицейских произошла в Турции. На юго-востоке страны около общежития МВД в городе Нусайбин на воздух взлетел заминированный автомобиль. Погибли двое полицейских, 35 человек ранены.

По информации властей, теракт устроили сторонники Рабочей партии Курдистана. А накануне стражей правопорядка атаковали в пригороде Стамбуле. Две вооруженные женщины сначала обстреляли полицейский автобус, а после бросили в него гранату. Никто при этом не пострадал, а террористок позже удалось ликвидировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что 3 марта две террористки в Турции забросали гранатами полицейский участок.