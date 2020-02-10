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В Таиланде столкнулись туристические катера. Погибли двое детей из России

10 февраля 2020 12:46
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Новости Таиланда. В Таиланде столкнулись туристические катера. В результате этого погибли двое детей из России, более 20 пассажиров получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде столкнулись туристические катера. Погибли двое детей из России-1

Все пострадавшие госпитализированы. Авария произошла у восточного побережья острова Пхукет в канале, соединяющем две главные гавани с бухтой.

По предварительным данным, одна лодка направлялась на пирс за пассажирами, когда в нее врезался другой катер с туристами.

В Таиланде столкнулись туристические катера. Погибли двое детей из России-4

Следственный комитет России проводит проверку по факту случившегося.

В Таиланде столкнулись туристические катера. Погибли двое детей из России-7

В Таиланде столкнулись туристические катера. Погибли двое детей из России-9

# Авария # Фотофакт

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