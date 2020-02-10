Китайский коронавирус впервые обнаружен у гражданина Украины

Новости Украины. Гражданин Украины заразился китайским коронавирусом. Это 20-летний член экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который с 5 февраля стоит на карантине у берегов Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент в Китае число жертв превысило 900 человек. Заразились – более 40 тысяч. Власти страны выделили уже более 10 миллиардов долларов бюджетных средств на борьбу с эпидемией. Эта сумма будет направлена на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение.