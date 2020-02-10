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Китайский коронавирус впервые обнаружен у гражданина Украины

10 февраля 2020 12:44
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Новости Украины.  Гражданин Украины заразился китайским коронавирусом. Это 20-летний член экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который с 5 февраля стоит на карантине у берегов Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайский коронавирус впервые обнаружен у гражданина Украины-1

На данный момент в Китае число жертв превысило 900 человек. Заразились – более 40 тысяч. Власти страны выделили уже более 10 миллиардов долларов бюджетных средств на борьбу с эпидемией. Эта сумма будет направлена на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение.

Китайский коронавирус впервые обнаружен у гражданина Украины-4

Тем временем, известный актер Джеки Чан заявил, что подарит 1 миллион юаней – это около 143 тысяч долларов – тому, кто изобретет лекарство от коронавируса.

# Коронавирус # Фотофакт

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