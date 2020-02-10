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NASA обнаружило серьёзные проблемы в программном обеспечении Boeing для космических аппаратов

10 февраля 2020 12:04
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NASA обнаружило серьезные проблемы в программном обеспечении Boeing для космических аппаратов. К такому выводу пришли специалисты, которые расследуют причины неудачного запуска космического корабля Starliner, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

NASA обнаружило серьёзные проблемы в программном обеспечении Boeing для космических аппаратов-1

Изучение программного кода еще не закончено, и пока неизвестно, сколько времени потребуется для исправления ошибок. Первый запуск Starliner в декабре прошел в нештатном режиме. Неисправное программное обеспечение вынудило прервать беспилотную миссию, целью которой была МКС.

NASA обнаружило серьёзные проблемы в программном обеспечении Boeing для космических аппаратов-4

NASA обнаружило серьёзные проблемы в программном обеспечении Boeing для космических аппаратов-6

# Космос # Фотофакт

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