Новости Азербайджана. В Азербайджане подводят итоги выборов в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победу одержала правящая партия. «Новый Азербайджан» получит минимум 65 мест из 125. По данным ЦИК, явка на выборах составила почти 48 процентов. На места в Милли Меджлисе претендовали более 1300 кандидатов, причем чуть больше тысячи из них – самовыдвиженцы.