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В Таиланде слоны вручили детям игрушки, угощения и воздушные шары

24 декабря 2023 09:38
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Новости Таиланда. В тайской провинции Аюттхая прошла ежегодная акция рождественских поздравлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде слоны вручили детям игрушки, угощения и воздушные шары-1

Подарки детям вручали слоны. Дрессировщики наряжают своих подопечных в праздничные одеяния и отправляются в школы. Слоноклаусов ребята ждали с нетерпением. У младшеклассников серые гиганты вызвали бурю эмоций. Они вручали детям игрушки, угощения и воздушные шары.

В Таиланде слоны вручили детям игрушки, угощения и воздушные шары-4

Ежегодное мероприятие направлено на популяризацию местных традиций и развитие туризма в регионе.

# Новый год # Новости Таиланда

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