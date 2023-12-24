В Таиланде слоны вручили детям игрушки, угощения и воздушные шары

Новости Таиланда. В тайской провинции Аюттхая прошла ежегодная акция рождественских поздравлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарки детям вручали слоны. Дрессировщики наряжают своих подопечных в праздничные одеяния и отправляются в школы. Слоноклаусов ребята ждали с нетерпением. У младшеклассников серые гиганты вызвали бурю эмоций. Они вручали детям игрушки, угощения и воздушные шары.