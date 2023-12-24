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На север Германии обрушился шторм «Золтан», который привёл к затоплениям

24 декабря 2023 09:28
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Новости Германии. На север Германии обрушился шторм «Золтан», который принес с собой проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затопленным оказался практически весь Гамбург. Под воду уходят целые районы.

На север Германии обрушился шторм «Золтан», который привёл к затоплениям-1

Из-за сбоев в работе общественного транспорта в городе многие региональные и междугородние рейсы отменены. Правоохранители сообщают о пострадавших из-за падения деревьев. Уровень воды поднялся практически до 3,5 метра над уровнем моря. Экстренные службы уже начали устранять последствия наводнения.

# Наводнение # Новости Германии

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