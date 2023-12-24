На север Германии обрушился шторм «Золтан», который привёл к затоплениям

Новости Германии. На север Германии обрушился шторм «Золтан», который принес с собой проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затопленным оказался практически весь Гамбург. Под воду уходят целые районы.
Новости Германии. На север Германии обрушился шторм «Золтан», который принес с собой проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затопленным оказался практически весь Гамбург. Под воду уходят целые районы.
Из-за сбоев в работе общественного транспорта в городе многие региональные и междугородние рейсы отменены. Правоохранители сообщают о пострадавших из-за падения деревьев. Уровень воды поднялся практически до 3,5 метра над уровнем моря. Экстренные службы уже начали устранять последствия наводнения.