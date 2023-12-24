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6 стран ЕС не подписали декларацию безопасности для Украины

24 декабря 2023 09:22
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Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига отметил шесть стран ЕС, которые не стали подписывать киевскую декларацию безопасности. Это Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта. Об этом пишет РИА Новости.

При этом он высказал уверенность, что эти страны имеют политическую волю для присоединения к декларации.

Ранее, на вильнюсском саммите НАТО, G7 выпустила заявление в поддержку Украины. Однако указанные в декларации обязательства по обеспечению безопасности не содержат определенных сроков их исполнения. Киев ожидает, что «гарантии безопасности» будут выполнены до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

# Международная политика

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