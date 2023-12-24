6 стран ЕС не подписали декларацию безопасности для Украины

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига отметил шесть стран ЕС, которые не стали подписывать киевскую декларацию безопасности. Это Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта. Об этом пишет РИА Новости.

При этом он высказал уверенность, что эти страны имеют политическую волю для присоединения к декларации.

Ранее, на вильнюсском саммите НАТО, G7 выпустила заявление в поддержку Украины. Однако указанные в декларации обязательства по обеспечению безопасности не содержат определенных сроков их исполнения. Киев ожидает, что «гарантии безопасности» будут выполнены до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.