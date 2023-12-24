Прямой эфир

В Германии аграрии, машинисты и грузоперевозчики планируют провести забастовки

24 декабря 2023 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Новый год в Германии может начаться совсем не радужно. Аграрии, машинисты и грузоперевозчики планируют уже в первой половине января провести забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии аграрии, машинисты и грузоперевозчики планируют провести забастовки-1

Так фермеры выступают против повышения цен на дизельное топливо и роста налоговых ставок на транспорт. А профсоюзы железнодорожников требуют повышения зарплат и сокращения рабочих часов. Стачка может привести к транспортному коллапсу по всей стране.

В Германии аграрии, машинисты и грузоперевозчики планируют провести забастовки-4

Перевозчики остались недовольны нововведениями немецкого правительства в сфере транспортных сборов. Руководство ассоциации поддержало инициативу аграриев.

# Забастовка # Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
Исламисты планировали нападения на церкви в европейских городах во время праздников
24 декабря 2023 08:38

Исламисты планировали нападения на церкви в европейских городах во время праздников

До +15°C и ясно в Риме, в Москве – минусовая температура. Метеорасклад по Европе
23 декабря 2023 15:04

До +15°C и ясно в Риме, в Москве – минусовая температура. Метеорасклад по Европе

23 тыс. госслужащих Аргентины останутся без работы
23 декабря 2023 14:31

23 тыс. госслужащих Аргентины останутся без работы