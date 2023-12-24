В Германии аграрии, машинисты и грузоперевозчики планируют провести забастовки

Новости Германии. Новый год в Германии может начаться совсем не радужно. Аграрии, машинисты и грузоперевозчики планируют уже в первой половине января провести забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Новый год в Германии может начаться совсем не радужно. Аграрии, машинисты и грузоперевозчики планируют уже в первой половине января провести забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так фермеры выступают против повышения цен на дизельное топливо и роста налоговых ставок на транспорт. А профсоюзы железнодорожников требуют повышения зарплат и сокращения рабочих часов. Стачка может привести к транспортному коллапсу по всей стране.
Перевозчики остались недовольны нововведениями немецкого правительства в сфере транспортных сборов. Руководство ассоциации поддержало инициативу аграриев.