В Таиланде сильнейшая за последние 40 лет засуха. Производство сахарного тростника упало почти наполовину

Новости Таиланда. Таиландские фермеры страдают из-за сильнейшей за последние 40 лет засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом сезоне производство сахарного тростника упало более чем на 40 %, по сравнению с показателями 2019 года.

Стоит отметить, что Таиланд является вторым по величине экспортером сахара в мире после Бразилии. При этом, по прогнозам экспертов, в следующем сезоне производство тростника в стране продолжит снижаться.