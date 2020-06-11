Названы самые безопасные страны для летнего отдыха в 2020 году

Новости мира. Всемирный совет по туризму назвал самые безопасные направления для отдыха летом 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В список вошли Португалия, Турция и Саудовская Аравия.
Новости мира. Всемирный совет по туризму назвал самые безопасные направления для отдыха летом 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В список вошли Португалия, Турция и Саудовская Аравия.
Именно эти страны внедрили специальные протоколы безопасности, одобренные Всемирной туристской организацией ООН. Они помогут путешественникам выбрать такое место для отдыха, где будут соблюдаться международные стандарты гигиены и здравоохранения.
Отмечается, что после возобновления туристической деятельности эти списки будут дополняться новыми безопасными для путешественников направлениями.