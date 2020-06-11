В Словакии мужчина ворвался в школу с ножом и напал на людей: два человека погибли и пятеро ранены

Новости Словакии. Неизвестный атаковал школу в словацком городе Врутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Словакии. Неизвестный атаковал школу в словацком городе Врутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленник ворвался в учебное заведение и с ножом набросился на учеников и персонал: погибли два человека. Еще пятеро серьезно пострадали.
Прибывшие к месту ЧП правоохранители пытались задержать нападавшего, однако он оказал сопротивление. Полиции пришлось применить оружие.
По предварительной информации, злоумышленник скончался. Личность и мотивы преступника устанавливаются.