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Германия снимает ограничения на въезд сезонных работников. Кто может приехать в страну?

11 июня 2020 12:48
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Новости Германии. Сезонных работников ждут в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 16 июня страна снимает ограничения на въезд для рабочих из стран ЕС и государств шенгенского союза.

Германия снимает ограничения на въезд сезонных работников. Кто может приехать в страну?-1

Работодатели должны будут гарантировать соблюдение санитарных норм, и если кто-то из сотрудников заболеет коронавирусом, всю его группу нужно будет изолировать. Такие правила будут действовать вплоть до 31 декабря 2020-го.

Германия снимает ограничения на въезд сезонных работников. Кто может приехать в страну?-4

В 2019 году в стране трудились около 300 тысяч сезонных работников. Однако их максимальное число из-за пандемии пришлось ограничить до 80 тысяч. К началу июня в Германию вернулись меньше половины от этого количества. При этом в стране увеличился спрос на местную продукцию и фермерам требуется профессиональная помощь.

# Коронавирус # Фотофакт

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