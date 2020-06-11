Германия снимает ограничения на въезд сезонных работников. Кто может приехать в страну?

Работодатели должны будут гарантировать соблюдение санитарных норм, и если кто-то из сотрудников заболеет коронавирусом, всю его группу нужно будет изолировать. Такие правила будут действовать вплоть до 31 декабря 2020-го.

В 2019 году в стране трудились около 300 тысяч сезонных работников. Однако их максимальное число из-за пандемии пришлось ограничить до 80 тысяч. К началу июня в Германию вернулись меньше половины от этого количества. При этом в стране увеличился спрос на местную продукцию и фермерам требуется профессиональная помощь.