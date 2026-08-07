В Швеции стартовал крупнейший за десятилетия призыв

В августе к службе приступят более пяти тысяч новобранцев, а за год их число превысит 9 тысяч. В течение месяца они пройдут подготовку в армии, флоте и ВВС в подразделениях по всей стране. Из‑за вступления Швеции в НАТО в 2024 году военный бюджет вырос до 8 миллиардов долларов – это почти 3 % валового внутреннего продукта.