Прямой эфир

В Таиланде прорвало дамбы из-за проливных дождей – 2 тысячи домов затоплено

03 октября 2023 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. Две тысячи домов затопило в Таиланде в результате наводнений. Из-за проливных дождей на севере страны прорвало дамбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде прорвало дамбы из-за проливных дождей – 2 тысячи домов затоплено-1

В одной из местных рек поднялся уровень воды. Национальные парки и водопады закрыты для туристов. Продолжается эвакуация жителей. Отметим, наводнения в Таиланде в октябре явление нередкое. В 2022 году примерно в такое же время ситуацию усложнили последствия мощного тайфуна. Тогда из зон бедствия власти переселили более 20 тысяч человек.

# Наводнение # Новости Таиланда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кофе снова подорожает из-за дефицита продукта на мировом рынке
03 октября 2023 07:26

Кофе снова подорожает из-за дефицита продукта на мировом рынке

Сумма экспорта оружия из Германии в Украину составила более чем 3 млрд евро только за 2023-й
03 октября 2023 07:24

Сумма экспорта оружия из Германии в Украину составила более чем 3 млрд евро только за 2023-й

В Амстердаме власти ограничат скорость движения автомобилей до 30 км/ч
03 октября 2023 07:12

В Амстердаме власти ограничат скорость движения автомобилей до 30 км/ч