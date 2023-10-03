В Таиланде прорвало дамбы из-за проливных дождей – 2 тысячи домов затоплено

Новости Таиланда. Две тысячи домов затопило в Таиланде в результате наводнений. Из-за проливных дождей на севере страны прорвало дамбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одной из местных рек поднялся уровень воды. Национальные парки и водопады закрыты для туристов. Продолжается эвакуация жителей. Отметим, наводнения в Таиланде в октябре явление нередкое. В 2022 году примерно в такое же время ситуацию усложнили последствия мощного тайфуна. Тогда из зон бедствия власти переселили более 20 тысяч человек.