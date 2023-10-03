В Амстердаме власти ограничат скорость движения автомобилей до 30 км/ч

Новости Нидерландов. Власти Амстердама готовятся ограничить скоростной режим в городе для автомобилей до 30 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое правило вступит в силу 8 декабря, однако городские власти уже начали установку почти пяти тысяч новых скоростных знаков, регулировку светофоров и корректировку дорожной разметки. Муниципалитет рассчитывает таким образом сделать движение в столице более безопасным и тихим, а также снизить количество ДТП примерно на треть.