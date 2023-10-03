Сумма экспорта оружия из Германии в Украину составила более чем 3 млрд евро только за 2023-й

Военный экспорт Германии на Украину стремительно растет. Только за полгода продажа оружия Киеву обогатила Берлин более чем на три миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это в четыре раза больше, чем за весь 2022-й. Тогда сумма экспорта едва достигла 775 миллионов евро. При этом общая сумма одобренных поставок в различные страны составила почти девять миллиардов евро. Таким образом Киев стал основным клиентом оборонной индустрии ФРГ, обогнав Венгрию и даже США.