Кофе снова подорожает из-за дефицита продукта на мировом рынке

В 2023 году крупнейшие производители существенно снизили экспорт. А оптовые цены на многие сорта достигли самого высокого уровня за последние 12 лет. По мнению экспертов, это связано с аномально высокими температурами и засухой. По прогнозам, к 2050 году урожай кофе в мире снизится вдвое.