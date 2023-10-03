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Кофе снова подорожает из-за дефицита продукта на мировом рынке

03 октября 2023 07:26
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Чашка кофе станет еще дороже. Мировой рынок этого продукта продолжает испытывать дефицит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кофе снова подорожает из-за дефицита продукта на мировом рынке-1

В 2023 году крупнейшие производители существенно снизили экспорт. А оптовые цены на многие сорта достигли самого высокого уровня за последние 12 лет. По мнению экспертов, это связано с аномально высокими температурами и засухой. По прогнозам, к 2050 году урожай кофе в мире снизится вдвое.

# Продукты питания # Фотофакт

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